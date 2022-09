Zurich, nuove coperture assicurative per la e-mobility

13:24

Zurich sostiene il futuro della mobilità sostenibile allineando la propria offerta alle esigenze del mercato. Officina mobile per ricarica di emergenza, coperture furto, incendio e Kasko estese ai cavi e alle batterie e upgrade gratuito per i clienti con garanzie già attive: sono alcune delle nuove iniziative della società assicurativa per i veicoli elettrici.

Le nuove coperture auto per i veicoli elettrici e ibridi, si legge su Hotelmag, saranno disponibili dopo l’estate con pacchetti di servizi rivolti al mondo dell’elettrico: assistenza stradale, con supporto di carroattrezzi o invio di officine mobili per il servizio di ricarica sul posto; servizi di trasporto verso la colonnina di ricarica elettrica più vicina e geolocalizzazione delle stazioni di ricarica. Sarà inoltre estesa la copertura Furto/Incendio a cavi e batterie, oltre alla tutela legale sulle componenti elettriche.



Tutti i clienti Zurich e Zurich Connect con garanzie già attive avranno un upgrade immediato e gratuito con le nuove coperture del prodotto.



“Vogliamo che il fenomeno della transizione elettrica sia vissuto nella massima sicurezza e tranquillità – afferma Elena Rasa, chief underwriting officer di Zurich Italia -, per questo abbiamo pensato specificatamente a una protezione dedicata alle forme di mobilità più rispettose dell’ambiente”.