Corsica Sardinia Ferries, tariffe agevolate per le elezioni

08:43

Corsica Sardinia Ferries supporta i rientri in sede per le elezioni del 25 settembre. La compagnia di navigazione garantirà infatti riduzioni del 40% ai residenti in Sardegna e ai nativi della regione che si recheranno a votare nel proprio Comune di residenza.

L’agevolazione – precisa l’azienda in una nota – sarà applicata su tutte le prestazioni (passeggeri, veicoli, sistemazioni) sulla linea Livorno-Golfo Aranci-Livorno, per le prenotazioni finalizzate a partire da oggi per viaggiare dal 15 al 30 settembre 2022.