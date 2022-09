Oggi sciopero dei treni: i servizi garantiti nelle 8 ore di stop

09:48

Possibili disagi nelle stazioni italiane. Otto ore di sciopero (dalle 9 alle 17) interesseranno il trasporto ferroviario odierno su scala nazionale. A incrociare le braccia i lavoratori di Trenitalia, Italo Ntv e Trenord, aderenti a Filt-Cisl, Fit-Cigil, Uilt-uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal; Orsa Trasporti.



In previsione delle agitazioni, Trenitalia ha annunciato possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. Gli effetti – precisa l’azienda in una nota - potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero.



La società invita perciò a verificare lo stato della circolazione prima di recarsi in stazione e a consultare l’elenco dei treni garantiti, disponibile a questo link.

Trenord

Cancellazioni e variazioni di orario potranno condizionale la circolazione Trenord. In una nota l’azienda ha annunciato che nella giornata odierna viaggeranno regolarmente i treni con orario di partenza entro le 9.01 e arrivo alla destinazione finale entro le 10.



Saranno, inoltre, previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.