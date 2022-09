Ita Airways: si va verso tempi più lunghi per la trattativa con Certares

09:49

Si prospettano tempi più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato per la chiusura della trattativa diretta con Certares per l’acquisizione della maggioranza di Ita Airways. E allo stato attuale l’operazione non dovrebbe vedere il suo completamento prima di ottobre inoltrato, ovvero quando verosimilmente si sarà in prossimità della formazione del nuovo Governo.

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, il dialogo tra le parti non sarebbe ancora entrato nel vivo perché sul tavolo in questo momento alcune questioni tecniche come i tempi e i modi per il nuovo accesso alla data room, ma mancherebbe anche il piano industriale per Ita aggiornato dopo le richieste del Mef. In via di definizione inoltre anche eventuali deadline per ogni singola tappa.



Le ipotesi in campo

Secondo alcune indiscrezioni nella revisione del programma di crescita e valorizzazione di Ita a partire dal prossimo anno si starebbe lavorando a un ruolo sempre più centrale nei collegamenti con il Nord America, valutando per una seconda fase anche il Sud del Continente in base all’andamento del mercato e alla stabilità dell’area.



Air France-Klm e Delta

E ci sarebbe anche aggiornamenti in merito al ruolo di Air France-Klm e Delta: al di là della partnership commerciale Certares avrebbe fatto sapere che in una seconda fase dai tempi non specificati si passerebbe anche a un investimento diretto.