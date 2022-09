Low cost in sciopero: voli Ryanair e Vueling a rischio il 1 ottobre

14:46

Saranno circa 100mila i paseggeri dei voli che dovranno tenere sotto controllo i tabelloni degli aeroporti il prossimo 1 ottobre. Per quel giorno infatti è stato indetto uno sciopero dei piloti e degli assistenti di volo di Ryanair e Vueling. Per la low cost irlandese l'agitazione durerà per tutte le 24 ore, mentre i lavoratori Vueling protestranno per 4 ore, dalle 13 alle 17.

Come riporta corriere.it, per la giornata in questione sono previsti 619 decolli per Ryanair (sia su rotte nazionali che internazionali), mentre Vueling nelle ore dello sciopero conta circa una decina di voli.



Le trattative

Per quanto riguarda Ryanair l'agitazione del mese prossimo si inserisce nel solco delle precedenti, che hanno bloccato i passeggeri gli scorsi 8 e 25 giugno e il 17 luglio. Le parti sociali affermano che non si sia ancora aperto un reale confronto sulle condizioni salariali.



Sul fronte Vueling invece la protesta riguarda i 17 esuberi annunciati su 120 assistenti di volo a Fiumicino. Un annuncio che sarebbe arrivato dopo un'estate che, secondo i sindacati, avrebbe visto il personale volare "al limite delle ore consentite".