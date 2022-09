Adr e Terna insieme per la transizione energetica di Fiumicino e Ciampino

11:56

Adr e Terna hanno siglato una partnership per condividere conoscenze e best practice per favorire la transizione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici.

In base ai termini del memorandum, valido per due anni, le due aziende si impegnano a creare occasioni di confronto e condivisione di progetti nei campi della mobilità elettrica, dei sistemi di gestione dell'energia, dell'efficienza energetica e della manutenzione di impianti elettrici nei due scali romani. L'intesa, ha sottolineato l'ad di Adr, Marco Troncone, "segue numerose altre già poste in essere con grandi leader industriali nazionali per contribuire al processo di transizione ambientale e digitale del sistema aeroportuale della Capitale".



Adr è da tempo impegnata sul fronte dell'innovazione e della sostenibilità con un piano di sviluppo da 10 miliardi di euro di investimenti. In quest'ambito si colloca l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030. A. D. A.