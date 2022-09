15:27

Si rafforza la presenza di Wizz Air a Fiumicino. La compagnia ungherese posizionerà due nuovi aerei - due Airbus A321 neo - nella base di Roma e attiverà sette nuove rotte. Ad annunciare le novità, che si concretizzeranno a partire dal prossimo dicembre, è stata Evelin Jeckel (nella foto), acting network officer del vettore, nel corso di una conferenza stampa organizzata nella Capitale.

“Passeremo da 5 a 7 velivoli su Roma Fiumicino, raddoppiando la nostra capacità. Continueremo poi a portare avanti l’impegno che ci siamo presi con il mercato inaugurando 7 nuove rotte. Di queste, 2 saranno verso Paesi che non abbiamo mai servito prima da Roma: Svezia e Portogallo, e altre destinazioni raggiungibili a prezzi assolutamente accessibili”.



Oltre alle new entry di Porto e Göteborg, saranno aperti i collegamenti verso Barcellona, Valencia, Parigi, Siviglia e Malaga.



L'espansione

Allo stesso tempo, ha proseguito la manager, “aumenteremo le frequenze su 5 rotte già esistenti, arrivando a un totale di 65 rotte, con un nuovo aeromobile che arriverà a metà dicembre”. Nello specifico saranno implementate le operazioni verso Hurghada, Yerevan, Tel Aviv, Parigi Orly ed Eindhoven.



Allargando il discorso alla Penisola Jeckel ha spiegato che il vettore ha all’attivo “300 rotte su 36 Paesi, quindi - ha aggiunto -, penso sia uno sviluppo abbastanza significativo per un player che era considerato piccolo”. A. D. A.