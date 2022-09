15:33

Blue Air non riprenderà le operazioni il 10 ottobre come precedentemente preventivato. Arriva quindi la conferma ai rumors delle ultime ore con i quali veniva segnalato che al momento non erano caricati sui sistemi di vendita e sulle stesso sito della compagnia i collegamenti previsti dopo la data della ripresa.

Lo statement

"Blue Air è attualmente in trattative con potenziali investitori, finanziatori e il governo rumeno per ristrutturare il suo profilo di capitale in modo da poter riprendere le operazioni aeree – si legge in una nota diramata dal vettore -. Sfortunatamente, a causa della complessità di questo processo, Blue Air non è ancora in grado di ricominciare a volare il 10 ottobre 2022. Blue Air farà un annuncio prontamente dopo la finalizzazione delle discussioni in corso su quando si aspetta di far volare di nuovo la sua flotta".



In questi giorni erano arrivate anche le prime mail ai possessori di biglietti per voli previsti dopo il 10 ottobre con la cancellazione degli stessi e le indicazioni per ottenere i rimborsi.