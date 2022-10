Italia e Giordania più vicine: Royal Jordanian attiva il Malpensa-Amman

16:24

Si accorciano le distanze tra l’Italia e la Giordania. Il primo ottobre ha debuttato il nuovo servizio di Royal Jordanian Airlines che collega Malpensa all’aeroporto Queen Alia International di Amman.

La compagnia aerea offre ora 3 voli settimanali - il sabato, la domenica e il mercoledì - verso lo scalo giordano.



Le partenze sono programmate alle 11.45 dall’aeroporto giordano e alle 16.40 dallo scalo lombardo. La durata del volo è di 3 ore e mezza.



L’introduzione della nuova rotta rientra nella strategia di RJ, che prevede per i prossimi 5 anni il potenziamento del network e della flotta per posizionare lo scalo di Amman come un gateway leader verso il Levante. “Royal Jordanian continuerà a sviluppare il suo network e cercherà nuovi mercati attraenti per la sua espansione economica – spiega in una nota Karim Makhlouf, chief commercial officer di Royal Jordanian Airlines -. La nostra ambizione è quella di diventare la compagnia aerea preferita verso il Medio Oriente e verso i Paesi del Levante. Inoltre, ambiamo ad attrarre più turisti in Giordania”.