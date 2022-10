Air Canada avvia un volo in quinta libertà tra Londra e Mumbai

14:48

Anche Air Canada entra nel mercato dei voli in quinta libertà con l’introduzione del collegamento tra Londra Heathrow e Mumbai come prosecuzione della rotta da Toronto verso la città britannica.

Il volo inizialmente avrebbe dovuto essere diretto tra Canada e India, segnando la rotta più lunga effettuata da Air Canada, ma il prolungarsi delle restrizioni sopra i cieli della Russia ha spinto la compagnia aerea a scegliere la soluzione dello stop in Gran Bretagna.



La rotta sarà operata utilizzando un Boeing 787-9 configurato con 30 posti in business, 27 in premium economy e i restanti 247 in classe economy.