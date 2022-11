Aeroporti di Puglia: vola il traffico anche a ottobre, +18,6% sul 2019

14:59

Continua il trend di forte crescita anche rispetto al 2019 per gli aeroporti di Puglia. Complice il tempo che ha mantenuta alta la voglia di viaggiare, sugli scali di Bari e Brindisi a ottobre sono stati movimentati quasi 900mila passeggeri, il 18,6 per cento in più rispetto al periodo pre pandemia.

“L’ottimo risultato di ottobre – si legge in una nota di Aeroporti di Puglia -, assolutamente in linea con l’andamento costante registrato per tutto l’anno sui due scali, fa sì che tra Bari e Brindisi si sia superata la soglia degli 8milioni di passeggeri (rispettivamente 5,35milioni e 2,7milioni), con un incremento del 14% rispetto ai primi dieci mesi del 2019”.



A completare questo quadro positivo il dato riferito al primo mese di attività del Gino Lisa di Foggia sul quale il vettore Lumiwings assicura quattro collegamenti settimanali su Milano Malpensa. In ottobre i passeggeri in arrivo e partenza da Foggia sono stati 1.508.