16:40

easyJet nel mirino di Iag, il gruppo che controlla British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus? La notizia è circolata all’improvviso questo lunedì, 31 ottobre, dopo che il ceo Luis Gallego, al termine della presentazione dei dati della trimestrale, aveva spiegato alla stampa che il gruppo era pronto per diventare un attore protagonista del consolidamento del settore attraverso un’acquisizione.

Secondo quanto riportato da The Times tutti gli indizi sarebbero immediatamente ricaduti sulla low cost britannica, più volte in passato indiziata di essere nelle mire del competitor per creare un forte polo low cost insieme a Vueling. Rumors che hanno avuto immediate conseguenze in Borsa, dove i titoli di easyJet sono improvvisamente arrivati a +5-6 per cento nelle ultime ore di contrattazione.



Nessun riscontro ufficiale al momento dalle parti in causa, mentre a livello di gossip si è alimentata anche una seconda ipotesi, ovvero che nei radar di Iag ci possa essere anche Tap, in alternativa o insieme all’operazione easyJet. Sviluppi sono ora attesi nei prossimi giorni.