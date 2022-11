15:13

I viaggi spaziali resteranno un'esperienza per pochi fortunati. Ad affermarlo è Will Whitehorn, presidente di Virgin Galactic fino al 2011, secondo cui i costi di questo tipo di turismo non scenderanno "per un bel po'".

Secondo il manager, come riporta ttgmedia.com, la nuova frontiera dei voli sarebbero invece gli aerei ipersonici, per i quali invece la domanda potrebbe essere decisamente più alta. La prospettiva di viaggiare dall'Europa agli Stati Uniti in mezz'ora o di arrivare in Australia dal Vecchio Continente in poche ore aprirebbe un mercato decisamente interessante, ha affermato Whitehorn.



Inoltre i viaggi ipersonici offrirebbero un'esperienza 'semi-spaziale' ma dai prezzi decisamente più contenuti rispetto ai voli nello spazio attualmente in commercio.