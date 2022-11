Emirates e flydubai festeggiano 5 anni di partnership

12:00

Numeri importanti per il 5 anni di partnership fra Emirates e flydubai, lanciata nel 2017 come superamento del semplice codeshare.

I due vettori, infatti, hanno sviluppato un modello di collaborazione che comprende una rete integrata con la possibilità per i clienti di accedere a 215 destinazioni in 98 paesi, con oltre 250 voli in codeshare tra cui scegliere. Inoltre, le compagnie hanno un programma fedeltà congiunto che massimizza i premi dei clienti.



La partnership garantisce anche una connettività senza interruzione: all’aeroporto di Dubai i clienti possono effettuare il check-in senza problemi, trasferire i bagagli in maniera efficiente e possono accedere alle lounge Emirates al Terminal 3 e alla lounge flydubai al Terminal 2.



L’accordo consente anche di ampliare la rete di collegamenti e di mettere a sistema una serie di investimenti sulla flotta per offrire maggiore comfort.