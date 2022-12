Isole Cook, più rotte da Usa e Australia accorciano le distanze

14:45

Isole Cook più vicine. Nella stagione 2023 due nuovi voli collegheranno l’arcipelago agli Stati Uniti e all’Australia, aprendo ulteriori possibilità di spostamento anche dal mercato italiano.

Si tratta, nello specifico, del servizio di Jetstar tra Sydney e Rarotonga; e del diretto Honolulu-Rarotonga di Hawaiian Airlines.



La prima new entry sarà attivata il 29 giugno 2023, con due frequenze settimanali di andata e due di ritorno. Il collegamento sarà operato con A321neo LR. I voli partiranno dallo scalo australiano il giovedì e la domenica alle 21:30, con arrivo a Rarotonga alle 7:00 dello stesso giorno; mentre il volo di ritorno da Rarotonga partirà alle 9:00, con rientro a Sydney alle 12:30 del giorno successivo.



La seconda novità debutterà, invece, il 20 maggio 2023. Il volo HA495con Airbus A321neo partirà da Honolulu alle 16:00 di sabato con arrivo a Rarotonga alle 22:25 dello stesso giorno. Il volo di ritorno, HA496, partirà da Rarotonga alle 23:35 della domenica con arrivo lunedì alle 5:50 a Honolulu.



“Nel giro di poche settimane le Isole Cook, da una posizione di relativa inacessibilità, si ritrovano 4 rotte fondamentali con gateway che permettono una miriade di combinazioni – commenta in una nota Nick Costantini, general manager Southern Europe per Citc - Cook Island Tourism Corporation -. Lavoreremo sodo assieme ai principali tour operator per proporre le Isole Cook combinate con la Polinesia Francese, le Hawaii e West Coast America (ma anche New York); con la Nuova Zelanda e soprattutto, grazie a ben 2 voli settimanali, con l’Australia. Siamo molto ottimisti per il ritorno dei viaggiatori italiani verso la nostra destinazione rigenerata durante il Covid; ci sono nuove esperienze ed isole da esplorare tutte all’insegna della sostenibilità, praticata qui da oltre dieci anni”.