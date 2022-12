China Airlines torna in Italia: da marzo riparte il Roma-Taipei

15:31

Saranno ripristinati a partire dal prossimo 27 marzo i collegamenti aerei tra Roma Fiumicino e Taipei operati da China Airlines. Una rotta molto importante per il mercato italiano, che ritorna dopo tre anni di interruzione a causa della pandemia.

Il volo diretto verrà operato tre volte alla settimana il lunedì, mercoledì e venerdì con decollo dallo scalo di Fiumicino in tarda mattinata: l’arrivo a Taipei la mattina presto consente ai viaggiatori italiani di raggiungere tutte le più importanti destinazioni in Estremo Oriente ed Oceania, in molti casi con un solo scalo, grazie all’esteso network globale della compagnia.



Il collegamento verrà effettuato utilizzando l’Airbus A350-90ewb configurato con 243 posti in classe economy, 31 in premium economy e 32 in business.