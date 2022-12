Flexible Autos, nuovi fornitori in Canada e Usa

13:58

Flexible Autos espande l’offerta con nuovi fornitori in Nord America. In Stati Uniti e Canada, oltre ai fornitori Alamo National ed Enterprise, comuni per queste destinazioni, Flexible Autos ha ampliato da qualche mese la gamma di fornitori con Sixt, Hertz, Dollar e Thrifty.

Pubblicità

Si aggiungono ora alla lista i fornitori Avis e Budget.



Alessandro Patacchiola, managing director di Flexible Autos, ha spiegato: “Stati Uniti e Canada sono destinazioni più che consolidate per il mercato italiano. Per questo dobbiamo essere in grado di offrire una selezione più ampia. Questo nuovo accordo con Avis e Budget conclude un lavoro di mesi del quale siamo più che soddisfatti”.



La piattaforma di Flexible Autos garantisce ora quasi 140 fornitori con i quali ha accordi in più di 120 destinazioni in 131 paesi. Il broker esclusivo b2b offre più di 22mila punti di ritiro distribuiti nei cinque continenti.



Tra le tipologie di prodotti offerti da Flexible Autos c'è il Pack Premium, che comprende l'assicurazione senza franchigia dei fornitori, che può essere integrata con l’acquisto del prodotto Rimborso della Franchigia, che offre copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori. Tutto commissionabile per le agenzie.