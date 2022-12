Frecciarossa lancia la sua prima campagna pubblicitaria

21:00

Ha debuttato l'8 dicembre la prima campagna pubblicitaria firmata Frecciarossa. Diretto da Volfango De Biasi, lo spot porta il pay off 'Il regalo più grande siete voi', sottolineando da una parte l’importanza delle persone per l'azienda e il valore del trascorrere del tempo insieme ai propri cari nelle feste dall'altra.

Pubblicità

On air su tv, digital e cinema, la campagna è stata anticipata da un teaser in 3D, visibile dal 1° dicembre sui maxischermi di Roma e Milano.



La storia di Natale di Frecciarossa ha per protagoniste tutte le emozioni legate al viaggio che riporta a casa, con un capotreno d’eccezione e un fiocco rosso che lega più destini. Girato tra Roma e Milano, lo spot sarà on air fino al 26 dicembre.