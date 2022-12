Emirates e Air Canada, partnership per i frequent flyer

08:00

Emirates e Air Canada rafforzano la partnership. I due vettori - che già operano in codeshare - hanno infatti dato il via a una collaborazione per agevolare i soci dei rispettivi programmi di fedeltà.

I membri di Emirates Skywards potranno ora accumulare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Air Canada, accedendo a una rete di oltre 220 destinazioni in tutto il mondo. Quelli di Aeroplan potranno accumulare e riscattare i punti su tutti i voli operati da Emirates e accedere a più di 130 destinazioni in sei continenti, tramite l'hub di Dubai.



L’accordo è stato firmato lo scorso 7 dicembre da Nejib Ben Khedher, divisional senior vice president di Emirates Skywards, e Mark Youssef Nasr, senior vice president, product, marketing, e-commerce, Air Canada e president, Aeroplan, presso la sede del gruppo Emirates a Dubai.