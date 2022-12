Cyprus Airways: 5 nuove rotte nella programmazione estiva, c'è anche Milano

15:55

E’ un piano di sviluppo quinquennale quello presentato oggi da Cyprus Airways, che punta ora a un modello ibrido in grado di soddisfare sia i clienti alla ricerca del prezzo basso sia chi vuole maggiori servizi, con tariffe variabili in base alla domanda.

Ma lo sviluppo andrà di pari passo con la crescita della flotta, destinata ad arrivare a 11 unità, per ampliare progressivamente il network in particolare in Europa con collegamenti point to point. E in questo contesto sono state annunciate cinque nuove rotte che prenderanno il via a partire dalla prossima stagione estiva. Tra questa anche Milano, che andrà ad affiancarsi al volo già presentato su Roma. Gli altri collegamenti saranno invece in direzione di Zurigo, Basilea, Praga e Il Cairo.



Obiettivo finale del piano è arrivare a quota 30 destinazioni entro il 2026.