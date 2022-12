London City Airport vuole aumentare il tetto dei passeggeri a 9 milioni

08:47

Un incremento di oltre un terzo del numero massimo di passeggeri: così il London City Airport vuole affrontare i nuovi scenari del trasporto aereo. Lo scalo ha richiesto di poter aumentare il tetto massimo a 9 milioni entro il 2031, dopo una consultazione di 10 settimane. Il limite attualmente in vigore è di 6,5 milioni di passeggeri.

Inoltre, come afferma ttgmedia.com, l'aeroporto intende anche estendere le operazioni di volo al sabato fino alle 18.30, estendendo inoltre l'orario in estate fino alle 19.30; l'ora in più sarebbe riservata solo agli arrivi, fino a un massimo di 12 operazioni. Attualmente l'attività dello scalo al sabato termina alle 12.30.