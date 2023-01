Il Terminal 2 di Mpx riaprirà per la stagione estiva

11:42

Anche se non si sa ancora la data con precisione, la prospettiva è quella della stagione estiva, calcolata secondo il 'calendario' delle compagnie aeree. Per la prima volta dopo lo scoppio del Covid, il Terminal 2 di Malpensa potrebbe ora riaprire i battenti, in tempo per rispondere all'aumento della domanda di voli in vista del picco dei mesi caldi.

Il Terminal è chiuso sostanzialmente dal 2020: all'inizio della pandemia era rimasto aperto, come ricorda malpensanews.it, per servire i pochi voli rimasti. Ma a giugno, quando era chiaro che il traffico internazionale sarebbe rimasto con il freno a mano tirato per più tempo del previsto, aveva serrato i battenti e tutto il traffico si era spostato al Terminal 1.



Visto l'aumento del traffico, l'Enac aveva già sollecitato Sea, la società di gestione, alla riapertura del T2, inizialmente prevista per il 2024. Ma l'andamento del traffico e la rapida ripresa dei collegamenti, con una domanda che corre più veloce di quanto previsto dagli stessi addetti ai lavori, sta spingendo a stringere i termini.