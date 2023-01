Ferrovia Retica scommette sull’Albula

09:21

"La domanda in stallo della pandemia ha portato Ferrovia Retica a eguagliare i numeri del 2019 nel 2022 sulla tratta Tirano-St. Moritz. Un fenomeno che con molte probabilità si ripresenterà nella stagione 2023, portando la tratta del Bernina a ripetere la buona performance, ma chiamando, al contempo, la società ferroviaria svizzera a una sfida, che riguarderà, spiega a TTG Italia il rappresentate per l'Italia Enrico Bernasconi (nella foto), "la gestione delle richieste, perché non riusciremo ad accontentare tutti". Una sfida che permetterà, però, di far conoscere al mercato italiano un'altra perla. "Obiettivo principale dei prossimi due anni è quello di proporre in alternativa alla tratta del Bernina la seconda tratta Unesco che abbiamo e che pochi conoscono: quella dell'Albula..." (continua sulla Digital edition di TTG Magazine)