Scioperi di febbraio: un mese di tregua per i trasporti

Si prospetta un mese di ‘tregua’ sul fronte degli scioperi nel settore dei trasporti durante il mese di febbraio. Il calendario fornito dal Ministero relativo agli stop annunciati dalle sigle sindacali fa infatti emergere un quadro in cui le astensioni riguarderanno prevalentemente aspetti locali, destinati quindi a non avere particolari ripercussioni a livello nazionale sia nel segmento dei voli sia in quello ferroviario.

Unica eccezione riguarda il 28 febbraio, data in cui ci potrebbero essere non pochi disagi per chi viaggia da e per gli aeroporti milanesi. In quella data infatti è previsto un doppio stop di 24 ore che interesserà sia gli addetti alla security sia i lavoratori delle imprese di servizi handling aeroportuali entrambi facenti capo alla Sea Aeroporti di Milano.



Nel primo caso si tratta di uno sciopero indetto dal Osr Cub Trasporti, nel secondo caso da Flai Trasporti e Servizi.