10:35

L'opzione di far ritornare in pista il marchio Alitalia sugli aerei Ita Airways potrebbe essere meno vicina di quanto non si fosse pensato negli ultimi giorni.

A inizio settimana era infatti trapelata l'intenzione da parte di Lufthansa di riutilizzare il brand. Ma ora, come riporta ilsole24ore.com, i tedeschi però frenano: l'ipotesi sarebbe infatti da realizzare nel lungo termine, "tra 5-10 anni" e comunque dopo uno sviluppo della compagnia.



Al momento comunque il marchio è in stand-by, di proprietà della stessa Ita Airways che l'aveva rilevato da Alitalia stessa. L'Ue, per dare il via libera alle risorse statali destinate alla newco, aveva infatti posto come condizione la discontinuità tra la 'vecchia' Az e la nuova società. Ita Airways aveva poi acquistato il brand, come aveva precisato, per evitare che finisse nelle mani di qualche competitor.



Non solo: secondo quanto affermato da Altavilla, se Ita Airways non avesse avuto il marchio Alitalia avrebbe dovuto provvedere con molta rapidità al cambio di divise, livree e insegne: operazione che avrebbe comportato un costo più alto dell'acquisto del brand stesso.