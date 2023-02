13:48

Addio profumi, gadget e altre amenità da acquistare a bordo. A dare un taglio al duty free in aereo ci ha pensato Finnair che dalla fine di questo mese eliminerà i carrelli contenenti prodotti di marca di vario genere in un’ottica di taglio dei costi.

Il vettore finlandese continua a essere in sofferenza a causa del blocco sello spazio aereo sulla Russia, che rende difficoltoso al vettore operare sui voli in direzione dell’Asia, punto di forza della programmazione. Una situazione che ha spinto la compagnia a intervenire su alcune voci di costo, tra le quali è stata individuata quella della vendita a bordo.



Nella sostanza, la rendita di questa tipologia di prodotto extra non giustificherebbe più la sua sopravvivenza in quanto non riuscirebbe più a coprire i costi che ci sono a monte, tra approvvigionamento e personale dedicato, si legge su Preferente. Inoltre l’eliminazione dei prodotti toglierebbe anche un peso all’aereo con conseguente risparmio sul carburante.



Per la cronaca, chi vuole affrettarsi potrà acquistare gli ultimi prodotti antro il 28 febbraio scontati del 40 per cento.