Airbus cerca di ridurre i tempi di produzione

12:12

L'aumento della domanda e le difficoltà di approvvigionamento stanno mettendo in difficoltà le case produttrici di aeromobili e Airbus non fa eccezione.

A tre anni dallo scoppio della pandemia, l'azienda sta cercando di accelerare i ritmi, nonostante i problemi, anche se si sta mantenendo al di sotto dei ritmi sperati.



Come riportato da preferente.com è la stessa Airbus ad aggiornare sullo stato dell'arte da questo punto di vista: il tasso di produzione dell'A350 è arrivato a 6 aeromobili al mese, ma l'obiettivo è farlo salire a 9 entro la fine del 2025; cifra fissata alla luce di uno studio di fattibilità.



Per l'A330, il tasso mensile si aggira intorno alle 3 unità; il prossimo anno dovrebbe salire a 4.



Più alti i numeri per la famiglia A320, che dovrebbe arrivare a 65 entro la fine del 2024 e 75 entro il 2026.



La previsione complessiva è di arrivare a 720 consegne entro la fine dell'anno, che rappresenterebbe un +9% rispetto ai 661 nel 2022.