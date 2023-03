08:03

L'aumento dei prezzi dei biglietti aerei non è un fenomeno temporaneo. A confermarlo è il ceo di Capital A (ovvero AirAsia), Tony Fernandes, secondo cui le speranze dei viaggiatori di vedere una riduzione delle tariffe avrebbero poche possibilità di concretizzarsi.

Al contrario, come riporta simpleflying.com, il manager afferma che le compagnie hanno tardato troppo a far pagare ai passeggeri un prezzo più "giusto". Per Fernandes, quello attuale sarebbe in qualche modo il livello giusto di tariffazione.



Inoltre bisogna anche ricordare che l'aumento dei prezzi non ha frenato la domanda che, al contrario, ha continuato a crescere anche al di sopra delle attese.



A questo ha contribuito la percezione del viaggio in aereo, praticamente vietato per due anni abbondanti. Questo fenomeno, secondo il ceo, ha fatto sì che il valore attribuito al viaggio dai clienti sia maggiore: "Se non puoi avere qualcosa per tre anni - ha affermato, inizi a vedere quanto fosse importante".