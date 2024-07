Villaggi costieri e spiagge deserte e incontaminate. Questi gli ingredienti che la Finlandia offre a chi vuole prepararsi la ricetta perfetta per una fuga last minute dalla città senza incorrere nei disagi delle mete battute dal turismo di massa.

Tra le migliori spiagge e località del Paese Visit Finland ha selezionato Yyteri, la spiaggia più lunga dei Paesi nordici. Con un centro benessere, un hotel e persino un campo da golf, la spiaggia di Yyteri a Pori fa parte di una riserva naturale riconosciuta a livello internazionale, insignita della Bandiera Blu.

Persino in Lapponia, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più belle della Finlandia in cui è possibile fare delle nuotate nelle acque artiche sotto il sole di mezzanotte. Durante l’estate, quando il sole non tramonta mai, è il momento migliore per fare il bagno di mezzanotte.

Altra località consigliata dall’ente è Naantali, a due passi dalla città di Turku, con il suo porticciolo animato da barche a vela e il centro storico ricco di case in legno colorate che ospitano negozi artigianali e locali. Da non perdere Kultaranta, la residenza estiva del presidente finlandese, e per le famiglie una visita al parco tematico dei Mumin sull’isola di Kailo. Infine, per i foodlover questo piccolo centro è la meta ideale: la promenade sul mare, infatti, è costellata da piccoli locali e

ristorantini eccellenti, tra cui Amandis dove è possibile assaporare il miglior waffle della Finlandia.

A soli 10 minuti da Helsinki, infine, Pihlajasaari è un’isola molto apprezzata per le spiagge sabbiose e rocciose. Su Läntinen Pihlajasaari si trova un boschetto protetto, incastonato tra le rocce, con numerosissime specie di uccelli. Un buon modo per esplorare la natura e la storia dell’isola è il sentiero naturalistico di due chilometri.