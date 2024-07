Trenta new entry per Preferred Hotels & Resorts

Preferred Hotels & Resorts ha annunciato che, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2024, si sono aggiunte al proprio portfolio 30 nuove proprietà.



Si tratta di strutture quanto mai variegate che spaziano dai resort all-inclusive adults only a ville storiche, ciascuna comunque destinata a offrire agli ospiti servizi personalizzati ed esperienze autentiche.



Anche l'Italia è protagonista di questa espansione con il Boutique Hotel Stresa, parte della L.V.X Collection e ideale per una clientela che cerca lusso e tranquillità, con il Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort di Naturno (Bolzano) della Lifestyle Collection, e infine con l'Hotel Excelsior Spa & Lido a Pesaro, anche questo inserito nella Lifestyle Collection.