Gnv ha inaugurato la sua seconda sede in Marocco. Dopo Tangeri, la compagnia di traghetti ha scelto un immobile storico all’ingresso del porto di Nador, una struttura di due piani con un ambiente interno moderno e funzionale di 500 metri quadri e uno spazio esterno di oltre 1000 metri quadri.

Gnv consolida il proprio ruolo nel Paese nordafricano che oggi rappresenta per l’azienda il primo mercato internazionale. Il 2023 si è chiuso con oltre 450mila passeggeri trasportati sulle linee marocchine, e nel 2024 l’intenzione è di migliorare questo risultato.

“Siamo molto soddisfatti di aver realizzato e investito in questa struttura - commenta Matteo Catani, a.d. di Gnv -. Per noi rappresenta un ulteriore importante step di sviluppo in Marocco, e l’apertura della nuova sede si dimostra un elemento fondamentale per offrire ai nostri clienti un servizio eccellente anche prima dell’imbarco”.