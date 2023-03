10:12

In attesa della definizione degli accordi in vista della firma per il passaggio del 40 per cento delle quote di Ita Airways a Lufthansa, il gruppo tedesco compie un’operazione di trasparenza attraverso una comunicazione a tutti i dipendenti per spiegare le ragioni dell’investimento e quali sviluppi questo potrebbe avere: "Sarà una strategia win-win".

Nel bollettino periodico interno pubblicato da Lh, spiega Corriere.it, viene dedicata un’ampia sezione al piano italiano, ricordando che le trattative sono tuttora in corso, pur essendo ormai ben avviate. I vertici del gruppo ricordano alcuni punti fondamentali, come l’importanza del mercato italiano nei diversi segmenti e, cercando di spazzare via gli ultimi scetticismi, e il nuovo corso lontano da quello di Alitalia.



Il progetto del vettore

Nel documento il gruppo mette l’accento sul fatto che per essere in prima fila a livello mondiale negli anni a venire è necessario avere una dimensione sempre più ampia, proseguendo sul percorso che ha portato Lh a contare su 11 brand, ognuno con una propria identità. In questo percorso Ita potrà portare molto valore aggiunto verso mercati e segmenti attualmente ancora scoperti.