Lufthansa: fari puntati sull'India

Se in Europa il Gruppo Lufthansa si sta muovendo per avere un peso sempre maggiore, a livello intercontinentale il colosso tedesco sta cercando di tessere la tela degli accordi che consentano di ampliare gli orizzonti di Star Alliance e dell’Atlantic Joint Venture.

Il principale obiettivo del gruppo tedesco al momento sembra essere quello di potere mettere delle basi solide con un accordo ad ampio raggio con Air India. Il vettore indiano appare al momento quello con i più ampi margini di crescita nel panorama mondiale del settore, come dimostra anche l’impressionante ordine di aerei appena piazzato, e un forte alleanza consentirebbe e entrambi di espandere il proprio raggio d’azione a discapito della concorrenza.



Senza dimenticare che il mercato indiano, sia a livello leisure ma soprattutto per le sue potenzialità per il traffico business, rappresenta al momento l’oggetto del desiderio del settore in attesa di una completa riapertura della Cina.