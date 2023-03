FlixBus arriva in Grecia: si parte con la Sofia-Salonicco

15:06

È previsto per il 15 giugno prossimo il debutto del servizio in autobus FlixBus in Grecia, con la prima linea internazionale che collegherà Sofia a Salonicco.

L’offerta esordirà in una delle destinazioni estive più popolari d’Europa grazie alla collaborazione con l’azienda partner Detelina Drita, che opererà la linea ogni giorno, mentre FlixBus si occuperà della pianificazione, del marketing, delle vendite, del pricing e del controllo qualità.



“Siamo felici di integrare la Grecia nella rete dei Paesi serviti da FlixBus per offrire un’alternativa pratica e conveniente all’auto privata. Così, continuiamo a perseguire la visione di una mobilità sempre più sostenibile, capillare e per tutte le tasche” ha dichiarato André Schwämmlein, amministratore delegato di Flix.



Secondo gli ultimi dati Eurostat, la Grecia rappresenta la quarta destinazione europea più amata dal pubblico estero, dopo la Spagna, l’Italia e la Croazia. Grazie al servizio di FlixBus, Flix ha progressivamente innovato il settore della mobilità su gomma negli anni.