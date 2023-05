Ryanair: in arrivo il maxi ordine a Boeing per i B737 Max 10 da 230 posti

13:35

Potrebbe arrivare già nel corso della giornata l’annuncio del nuovo maxi ordine da parte di Ryanair alla Boeing per circa 150 B737 Max 10 con un’opzione per ulteriori 50. Dopo lunghe trattative e numerose frecciatine da parte del ceo della low cost Michael O’Leary in merito ai prezzi troppo elevati, sembra infine arrivato l’accordo che consentirebbe a Ryanair di portare avanti una nuova fase di crescita e un rinnovamento della flotta in ottica maggiormente sostenibile.

Secondo i primi rumors riportati da Simpleflying, le consegne dei nuovi aerei, che devono ancora ottenere la certificazione definitiva, dovrebbero avvenire a partire dal 2027. Principale caratteristica del nuovo modello, oltre ai consumi ridotti, la possibilità di arrivare a 230 sedili per aereo.