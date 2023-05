08:35

L'estate in arrivo con le sue prospettive di rinascita per il trasporto aereo, grazie al massiccio ritorno della domanda, pone il settore al centro dell’attenzione, evidenziando in particolare problemi e difficoltà esistenti che mettono ostacoli lungo la ripresa.

TTG Italia ha chiesto alla Iata qual è la situazione attuale e quali sono le prospettive in questa intervista esclusiva con Conrad Clifford, vicedirettore generale dell’associazione internazionale che raggruppa le compagnie aeree.

Partiamo da uno dei temi caldi, ovvero il caro voli. Quali sono le cause e quanto durerà questa situazione?

"I prezzi dei biglietti - spiega Clifford - sono influenzati da vari fattori. Il prezzo del petrolio è assolutamente fondamentale, poiché in genere comprende il 20-30 per cento della base di costo di una compagnia aerea. I prezzi del petrolio sono stati volatili negli ultimi tempi".



"Altre pressioni sui costi sono significative: l’inflazione sta spingendo verso l’alto i salari e le compagnie aeree sono sotto pressione. La concorrenza rimane molto forte su tutte le rotte, il che significa che le compagnie hanno un margine limitato per aumentare i prezzi. Questo è positivo per i consumatori, ma alla fine le compagnie aeree devono tornare a una redditività stabile".



