09:24

Ha preferito rimanere defilato in questi mesi di trattative, lavorando dietro le quinte per portare a termine l’operazione Lufthansa. Antonio Turicchi, presidente di Ita Airways, non ha mai amato la luce dei riflettori, ma ora che l’accordo atteso da tutti è andato in porto, spiega alcuni dettagli e del suo futuro dice: “Io avevo il compito di portare a termine l’operazione. Continuare? Se lo ritengono necessario sì, ma a tempo determinato”.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il manager, subentrato ad Alfredo Altavilla lo scorso autunno, parla senza mezzi termini di accordo storico “con un partner industriale che crede nel progetto e ha deciso di fare un investimento importante”. E a questo proposito svela le cifre, ovvero 829 milioni di euro in totale al momento in cui Lh rileverà un altro 49 per cento, mentre nell’immediato futuro arriveranno i primi 325 milioni.



Verso un nuovo a.d.

Confermata anche l’ipotesi della vigilia in merito al management, che vedrà presto un nuovo a.d. scelto proprio dai tedeschi, i quali potranno contare su due membri nel cda. Quanto ai conti poi rivela: “Abbiamo preventivato di chiudere il 2023 con un Ebitda da -66 milioni, ma stiamo andando meglio e potremmo avvicinarci al break even”. Break even, va ricordato, che sarà la conditio sine qua non per Lufthansa per rilevare l’altro 49 per cento.



Infine un particolare svelato sul recente passato, quando Mef e Ita chiusero la porta al fondo Certares e quindi anche all’ipotesi Af-Klm e Delta: “Certares cercava la ‘way out’. Lufthansa invece vuole integrare il prima possibile Ita all’interno del gruppo”.