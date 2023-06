Wizz Air posiziona il decimo aereo sulla base di Roma Fiumicino

11:25

Con l’arrivo del nuovo A321 alla base di Fiumicino Wizz Air fa cifra tonda e raggiunge quota dieci velivoli posizionati sull’hub romano. Un incremento che consentirà alla compagnia di aumentare la frequenza dei suoi voli e migliorare l’offerta di prodotti per i clienti. E entro la fine della stagione salirà di un’altra unità raggiungendo i 25 aerei basati in tutta la Penisola.

“Da quando Wizz Air ha stabilito la sua prima base in Italia nel 2020, ha introdotto sul mercato più di 50 nuove rotte e fornito oltre 1000 posti di lavoro diretti – spiega la compagnia in una nota -. La compagnia aerea lavora continuamente sulla sua offerta di prodotti per i clienti, compresi i viaggi nazionali. Con il lancio del programma Wizz MultiPass i viaggiatori hanno la possibilità di usufruire di un abbonamento mensile che consentirà loro di bloccare il prezzo del biglietto per un periodo di 6 mesi sulle tratte nazionali in Italia”.