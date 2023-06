Continuità in Sardegna, Ita e Aeroitalia si contendono i voli da Alghero

15:45

Aperte le buste per l’affidamento provvisorio delle rotte di continuità territoriale da e per Alghero. A contendersi i collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Linate, per il periodo compreso tra il 29 ottobre 2023 e il 26 ottobre 2024, sono nuovamente Ita Airways e Aeroitalia.

Secondo quanto si apprende da una nota della Regione Sardegna, i vettori hanno presentato rispettivamente due offerte ciascuno.



La commissione aggiudicatrice dovrà ora verificare la documentazione presentata per procedere all’esame delle offerte tecniche e per valutare le offerte economiche, procedendo successivamente all’aggiudicazione provvisoria delle rotte. Passaggio che potrebbe avvenire già nella giornata di domani.



Parallelamente, i competitor europei potranno presentare le offerte per accettare gli oneri di servizio senza compensazione economica entro il 27 settembre.



La base d’asta per la rotta Alghero-Roma Fiumicino era stata fissata in 5.236.440,33 euro netti (5.760.084,36 euro lordi); per la Alghero-Milano Linate di 2.997.955,57 euro netti (3.297.751,13 euro lordi).



“Con la gara per Alghero – ha sottolineato l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – mettiamo in sicurezza il sistema del trasporto aereo per quanto riguarda gli oneri di servizio pubblico per la Sardegna. Abbiamo così mantenuto l’impegno con Alghero, con il territorio, con l’intera Sardegna”.



“Vogliamo realizzare un nuovo modello sardo del trasporto aereo – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – che si compone di tre elementi fondamentali, a cominciare da quello centrale degli oneri di servizio pubblico, cioè la continuità territoriale così come l'abbiamo conosciuta fino adesso, con tariffe residenti, frequenze prestabilite, fasce orarie predeterminate nei collegamenti da e per i tre aeroporti sardi con Roma Fiumicino e Milano Linate. A questi vogliamo aggiungere gli aiuti diretti ai vettori per l’abbattimento delle tariffe aeroportuali, per l’apertura di nuove rotte per la Sardegna, per i quali abbiamo approvato un apposito disegno di legge e che è già all’esame della competente commissione, e la sperimentazione dei cosiddetti aiuti sociali che si configurano nel contributo diretto al passeggero per l'abbattimento del costo del biglietto aereo”.