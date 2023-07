Wizz Air vola in Albania da Trieste

11:35

Cresce il network italiano di Wizz Air. La compagnia aerea è approdata a Trieste inaugurando ieri una rotta verso Tirana. Salgono così a quota 27 le destinazioni della Penisola servite dalla low cost.

Il nuovo collegamento con l’Albania resterà attivo per l’intera stagione estiva e sarà operato due volte alla settimana: il lunedì e il venerdì.



Sulla rotta il vettore impiegherà l’A321neo, offrendo a bordo complessivamente 239 posti.



"Siamo lieti di servire una nuova città del Nord Italia che ci permette, da adesso, di ampliare la nostra offerta e garantire una maggiore connettività tra Italia e Albania a tariffe convenienti - commenta in una nota Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air -. Complessivamente, offriamo ora più di 20 rotte tra i due paesi: gli aerei Wizz Air in partenza da Trieste forniscono un'ulteriore scelta per i passeggeri, che siamo pronti ad accogliere a bordo dei nostri aeromobili efficienti e sostenibili".



"Ci auguriamo che questa nuova rotta sia l'inizio di un'importante partnership con questa compagnia – aggiunge Marco Consalvo, ceo dell’Aeroporto di Trieste -. Tirana e il nostro territorio sono finalmente collegati direttamente grazie a Wizz Air: questo volo è fondamentale per la comunità albanese che vive in Friuli-Venezia Giulia e rappresenta nuove opportunità per sviluppare flussi commerciali e turistici tra la nostra regione e l'Albania”.