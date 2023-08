Finnair entra nel programma Avios

14:06

Nuovo programma fedeltà per Finnair, che adotta Avios come valuta. Il vettore sta collaborando con Iag Loyalty per inserire Avios sia per i vecchi soci Finnair Plus che per i nuovi membri. Anche il programma Finnair Plus migrerà a una nuova piattaforma.

Come riporta travelmole.com, il cco della compagnia Ole Orvér ha commentato: “Il 2024 segna l'inizio di una nuova era per il nostro programma fedeltà, con nuovi vantaggi e opzioni migliorate per i nostri membri. Finnair investirà anche in nuovi locali lounge più spaziosi sul lato Schengen dell'aeroporto di Helsinki, l'hub di casa di Finnair".