Emirates e United estendono il codeshare sul Messico

19:30

Emirates e United rafforzano la loro collaborazione. Le due compagnie aeree hanno annunciato l'ampliamento delle operazioni di codeshare con l'aggiunta di 9 destinazioni in Messico.

Si tratta di: Cancun, Cozumel, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, San Jose Del Cabo, Leon/Guanajuato e Queretaro.



L'espansione della rete di codeshare consentirà ai clienti che volano dalle 9 località messicane di raggiungere le destinazioni del network della compagnia aerea, via Chicago o Houston.



I biglietti per le destinazioni in codeshare in Messico saranno disponibili sul sito di Emirates e nelle agenzie di viaggi a partire dal 14 settembre.