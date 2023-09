Frejus, Tajani: “Il raddoppio nel 2024”

10:00

Il raddoppio del traforo del Frejus si concretizzerà nel primo semestre 2024. Lo ha annunciato Antonio Tajani alla Camera.

Il ministro degli Esteri, cone riporta Rainews, è intervenuto in merito all’interruzione al traffico del traforo per i mezzi pesanti, dopo la frana a Maurienne che ha provocato disagi al traffico e dirottato i tir verso il tunnel del Monte Bianco, che a sua volta avrebbe dovuto chiudere per tre mesi dal 4 settembre per lavori.

Lavori rinviati fino a quando non sarà ripristinata la circolazione sul Frejus. Tajano conferma che la data potrebbe essere definita oggi nella riunione straordinaria della conferenza intergovernativa Italia-Francia.



Intanto, la riapertura a tir e autobus del tunnel del Frejus è imminente e dovrebbe avvenire tra domani e domenica 10 settembre, come conferma Sitaf, la società che gestisce il tunnel.