Usa: calano le tariffe per i voli interni

17:26

L'avvicinarsi dell'autunno sta portando un calo dei prezzi dei voli interni negli States. Le tariffe nazionali sarebbero infatti in calòo del 29% rispetto all'estate.

Come riporta travelpulse.com, si tratterebbe di 87 dollari in meno a biglietti rispetto alle tariffe di giugno, luglio e agosto, come ha evidenziato l'economista Harley Berg a Abc News.



Le prossime settimane, secondo le previsioni, offriranno le condizioni economicamente più vantaggiose per viaggiare all'interno degli Stati Uniti.



Buone notizie anche sul fronte delle cancellazioni: il dato ha segnato un notevole miglioramento rispetto al 2022, con una percentuale scesa al di sotto del 2%.