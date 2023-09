Emirates forma i professionisti del turismo del domani

21:00

Emirates si unisce al Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai e all'Associazione degli agenti di viaggio del Sudafrica per lanciare un programma di formazione online rivolto ai professionisti del settore viaggi.

L'iniziativa mira a formare i nuovi professionisti del turismo organizzato, per supportare la ripresa del settore post-pandemica.



I corsi partono, infatti, dalle basi: comprendere il ruolo di un agente di viaggi, acquisire familiarità con la terminologia chiave del settore, comprendere le diverse procedure in relazione alle prenotazioni di viaggio, dalla fase iniziale del preventivo fino al momento del viaggio. I partecipanti esploreranno i tipi di richieste e le proposte comuni nel settore, sviluppando le competenze e le conoscenze necessarie per preparare preventivi, prenotare prodotti e servizi dei fornitori ed elaborare la documentazione relativa ai viaggi.