Ita Airways: la campagna  ‘A Sky full of Italy’ debutta oggi negli Stati Uniti

12:13

Approda anche negli Stati Uniti la nuova campagna di comunicazione di Ita Airways, denominata ‘A Sky full of Italy’. Il progetto è stato presentato al Consolato generale d’Italia di New York dal direttore marketing Giovanni Perosino insieme a Massimo Allegri, regional manager Americas, alla presenza del Console Fabrizio Di Michele.

La compagna prende il via proprio oggi a San Francisco e Los Angeles, per poi approdare tra due giorni a Boston e Washington e, dal 5 ottobre, anche a New York e Miami. “Non vogliamo essere solo la compagnia aerea scelta dai passeggeri, ma quella più desiderata quando viaggiano da e verso il nostro Paese, un vero ambassador dello spirito italiano – ha spiegato Perosino -. Vogliamo che i nostri clienti vivano un'esperienza italiana memorabile e unica ogni volta che volano con noi. Questo è stato anche il messaggio che abbiamo voluto trasmettere immaginando la nuova campagna”.



“A Sky full of Italy” sarà visibile sulle principali piattaforme televisive in streaming e sarà diffusa su cartelloni digitali in aree chiave di Boston, New York, Los Angeles e Miami, su autobus completamente personalizzati a Los Angeles, San Francisco e Washington, su una barca con uno schermo digitale a Miami e attraverso una significativa presenza digitale e online in tutte le città. Dopo gli Stati Uniti, in autunno la campagna promozionale arriverà anche in India, Giappone e Israele.