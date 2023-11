Come le compagnie aeree russe aggirano l’embargo per i pezzi di ricambio

19:30

Era uno dei problemi principali per l'aviazione russa in seguito alle sanzioni occidentali varate dopo la guerra in Ucraina: trovare i pezzi di ricambio per gli aerei, dal momento che le forniture erano state interrotte.

Ora il settore sembra aver trovato una soluzione, come racconta preferente.com, riprendendo la pubblicazione russa Important Stories.



Secondo quanto riportato dalla testata, a fare da tramite ci sarebbe un'azienda lituana che si rifornisce di pezzi di ricambio e poi li rivende 'in nero' sul mercato russo.



Secondo le stime, la società in questione avrebbe già venduto parti originali per aerei Boeing e Airbus a vettori russi per un valore di almeno 180 milioni di euro.