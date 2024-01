L’allarme di Trenitalia: “Offerte fake a nostro nome su WhatsApp”

12:19

Un raggiro a nome di Trenitalia corre su WhatsApp. Da diverse settimane sull’applicazione gira una promozione che promette viaggi grati per tutto l’anno, ma si tratta di un bluff. Lo ha confermato la stessa società del Gruppo Fs all’agenzia di stampa AdnKronos.

“È una offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia”, ha assicurato l’azienda aggiungendo che “naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti”.



La società ferroviaria ha precisato all’agenzia di stampa che “le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali”, ribadendo che “questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia”.