Fs alla conquista dell’Europa: più collegamenti dalle città italiane

Fs allunga sull’Europa. Va ampliandosi la mappa dei collegamenti internazionali del Gruppo ferroviario, che sta attivando nuovi servizi sulla linea tradizionale e sull’Alta Velocità verso le principali destinazioni europee.



Tra le ultime novità annunciate, i nuovi collegamenti Av verso la Germania, al debutto entro il 2026, e verso la Slovenia. Nel dettaglio, con il Frecciarossa sarà possibile raggiungere Monaco da Milano e Roma; e Lubiana da Milano in sole 7 ore.



Anche la Svizzera è già facilmente raggiungibile in treno dalla Penisola. I treni Eurocity connettono le città del Nord Italia con diverse città svizzere. Da Milano, ad esempio, è possibile raggiungere Basilea e Berna con 8 collegamenti giornalieri. Ginevra, Montreux e Losanna sono raggiungibili con 8 servizi giornalieri da Milano, di cui 2 da Venezia. Zurich e Lugano vantano 20 collegamenti giornalieri da Milano, di cui 2 da Venezia.



Di notte, gli Euronight offrono 8 collegamenti giornalieri tra l’Italia, l’Austria e la Germania. Da Roma e La Spezia, i treni raggiungono Monaco e Vienna.