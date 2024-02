Finnair pesa i passeggeri per stimare il carico al decollo

08:46

Molto più di una semplice valutazione, ma un vero e proprio calcolo del peso effettivo dell'aeromobile al decollo.

Finnair ha annunciato di aver iniziato a pesare i passeggeri al gate, insieme ai loro bagagli a mano.



Il vettore ha anche precisato che i dati sul peso non saranno in nessun modo collegati ai singoli passeggeri e non verranno uniti ai dati personali. Saranno registrati solo il peso e le informazioni generali, senza chiedere nome o numero di prenotazione.



Come precisa travelmole.com nel primo giorno hanno preso parte alla sperimentazione 800 volontari.